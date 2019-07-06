banner1005
61 terörist etkisiz hale getirildi
61 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Amanos Dağlarında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Amanos Dağlarında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.