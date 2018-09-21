Suriye'nın kuzeyi ile bağlantısı kesilince Amanoslar'da sıkışan PKK'lı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son 10 aydır devam eden operasyonlarında PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu dahil 46 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a da hava operasyonu yaptı.

Afrin ile bağlantısı kesilen PKK'lılar Amanos dağların kapana kısıldı.



Türk Silahlı Kuvettleri bölgede 10 aydır büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Bölge 24 saat insansız hava araçları aracılığıyla izlendi.



İHA'lardan gelen istihbarat ile operasyonlar nokta atışı ile gerçekleştirildi.



Komandolar, PKK'nın sözde lider kadrolarına ve kırmızı, mavi, turuncu ve gri kategorisindearanan teröristlere Amanoslar'ı dar etti.



Bölgede yoğunlaşan operasyonlarla son 10 ayda 46 terörist etkisiz hale getirildi.



Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin örgütün sözde Amanoslar genel saha sorumlusu "Wedat-Amed" kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi.



Operasyonlarda 16 sığınak ve 6 erzak deposu imha edildi, çok sayıda makineli tüfek, el bombası, roketatar, antitank personel mühimmatı, patlayıcı yapım malzemeleri, krokiler ile yaşam malzemeleri de ele geçirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri F-16'la Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.



Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine hava herakatı düzenlendi. Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildi.



Örgütün kullanılan silah mevzisi, sığınak ve barınaklar da yerle bir edildi.



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