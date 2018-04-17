Amanoslarda 25 terörist öldürüldü!
Amanoslarda 25 terörist öldürüldü!
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Amanoslarda 25 terörist öldürüldü!

Amanoslar bölgesinde son 21 günde 25 terörist öldürüldü.

Amanoslarda 25 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde ölü ele geçirilen terörist sayısı 25'e ulaştı.

Etiketler; #terör #terörist #içişleri bakanlığı #amanoslar
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