Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın zimmet davasında yeni gelişme

Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından geçmiş dönemde hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda açılan dava devam ediyor. İddianamede, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal hakkında "zimmet" suçlaması yöneltiliyor ve her iki ismin de bu suçtan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Recai Çakır ve Berkay Dal bizzat katıldı. Sanıkların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı izleyenler arasında CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol da yer aldı.

"ARAÇ KİRALANMADI, TASARRUF EDİLDİ"

Mahkeme heyeti karşısında savunma yapan Belediye Başkanı Çakır ve avukat Dal, haklarındaki iddiaları reddetti. Üzerlerine atılı "zimmet" suçunu kabul etmediklerini belirten sanıklar, önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları tekrar ettiklerini dile getirdi.

Sanık avukatlarından Kamil Altan da yargılamaya konu olan yakıt iddialarına yanıt verdi. Tüketilen söz konusu yakıtın belediye hizmetleri için kullanıldığını ve bu durumun herhangi bir zimmet suçu oluşturmadığını savunan Altan, aksine dışarıdan araç kiralama yoluna gidilmeyerek tasarruf edildiğini ve kamu hizmetinin bu şekilde yürütüldüğünü belirterek sanıkların beraatini talep etti.

DURUŞMA EKİM AYINA ERTELENDİ

Tarafların savunmalarını ve avukatların beraat taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, davanın seyrine ilişkin ara kararını açıkladı. Dava dosyasında bulunan eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet, yargılamaya devam edilmek üzere duruşmayı 8 Ekim tarihine erteledi.