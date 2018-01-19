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Amasya'da deprem (19 Ocak son depremler)

Amasya'da 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi

Amasya'da deprem (19 Ocak son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 19:07'de Amasya merkezinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geld.

Depremin yerin 2 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem yerin 17 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #amasya
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