Amasya'da izinsiz faaliyet gösteren katı atık tesisine 2,3 milyon lira ceza

Geçtiğimiz pazar günü Amasya Belediye Başkanlığının sorumluluğu altındaki AKAB Düzenli Depolama Sahası'nda alevler yükselmiş ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Yüzeydeki alevler sönmesine rağmen atıkların içten yanmaya devam etmesi sebebiyle sahada günlerdir süren bir tütme olayı meydana geldi. Çevre kirliliğine yol açan bu durum üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek alanda geniş çaplı bir inceleme başlattı.

MERKEZ EKİPLERİNDEN KAÇAK TESPİTİ

Bakanlığın merkez denetim ekipleri tarafından depolama alanında yürütülen denetimlerde, tesisin yasal prosedürlere uymadığı belirlendi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu birliğin yasal zorunluluk olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmaksızın faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu durumun ardından Çevre Kanunu hükümleri devreye sokuldu ve AKAB'a 2 milyon 346 bin lira tutarında idari para cezası kesildi.

Yangın ve sonrasında atıkların içten yanmasıyla devam eden tütmenin çevreye etkilerini takip etmek amacıyla bölgedeki denetim mekanizmaları artırıldı. Halihazırda saha çevresinde aktif olarak çalışan 2 adet hava kalitesi izleme istasyonuna ek olarak, Bakanlık tarafından bölgeye özel bir mobil hava kalitesi ölçüm aracı gönderildi.

Sahadaki hava kalitesi ve kirlilik oranları ekipler tarafından anlık olarak takip ediliyor.