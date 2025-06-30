Amasya’da uyuşturucuya darbe: 4 ilde eş zamanlı operasyon, 13 tutuklama

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Merzifon ve Suluova Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran’da büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Amasya merkezli olmak üzere Merzifon, Suluova ve Ankara’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

16 ŞÜPHELİDEN 13’Ü TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında, sokak satıcısı oldukları değerlendirilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan 3 kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait 21 ikamet, 1 iş yeri ve 14 araçta yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda 314 adet sentetik hap, 76,82 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 41,31 gram metamfetamin, 2,74 gram esrar, 9 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 85 adet 9 mm çapında dolu mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede kararlılık mesajı vererek, “Halkımızın sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek” açıklamasında bulundu.