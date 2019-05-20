Washington yönetimi İran'a yönelik provokatif mesajlarına devam ediyor. Körfez'de sabotajlar ve ABD'nin Bağdat elçiliğine yapılan saldırılar dikkat çekiyor. Peki ABD, uluslararası kamuoyunda İran'ı şeytanlaştırmak mı istiyor? Haber merkezimiz gelişmeleri sizler için toparladı.

Açıklama ve hamleler peş peşe geliyor. Washington Tahran hattında kriz büyüyor. Uzmanlar ise uyarıyor.



ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem, Körfez'deki sabotajlar ve Amerika'nın Bağdat elçiliğine yapıldığı belirten saldırıyı yorumladı. Amerika'nın hedeflerine dikkat çekti.



Amerika'nın vekalet savaşı hamlesi yapabileceği konusunda uyarıda bulunan Öktem, bölgedeki bir sıcak çatışmanın faturasının ise ağır olacağını belirtti.



Öktem, kriz karşısında Türkiye'nin sağ duyulu adımlar atması gerektiğini söyledi.



İran bizim yıllardır dostane ilişkilerle komşuluk sürdürdüğümüz bir ülkedir. Kaldı ki Suriye'de de Astana sürecinde ortak politikalar üretiyoruz.))





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

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