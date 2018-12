Sağlık Bakanlığı tarafından, 2019'da kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"na geçilecek. Sistem, pilot illerin ardından yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak.

Sağlık Bakanlığı, 112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirecek.



İlk olarak pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek.



Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanacak.



Hasta nakilleri dijital ortamda takipte



Acil sağlık hizmetlerinde son yıllarda uygulanan "Acil Sağlık Otomasyon Sistemi" (ASOS) sayesinde, hasta nakilleri dijital ortamda takip edilebiliyor.



Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde konum belirlenerek en yakındaki ambulans olay yerine sevk ediliyor. Ayrıca, kaç ambulansın görevde olduğu, kaç kilometre yapıldığı, kaç vaka alındığı, kaç vakaya ne kadar zamanda gidildiği gibi tüm bilgilere de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi ile erişilebiliyor.



Ambulanslarda tamamen dijital sisteme geçiş için ise yazılım çalışmalarında sona gelindi. Akıllı ambulanslar, 2019 yılında kademeli olarak 81 ilde yaygınlaştırılacak.



Ambulanslarda tablet uygulaması



Ambulansta kağıt formlara son verecek "tablet uygulaması" ile hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ve aynı anda Bakanlık Koordinasyon Merkezine ulaştırılacak.



Gereklilik halinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek, müdahale için yönlendirme yapılacak.



Ambulanslarda kullanılacak uygulamayla gidilen hastanın ismi sisteme düştükten sonra, hastaya ilişkin kan grubu, geçirdiği ameliyatları, hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi sağlık bilgileri, daha olay yerine varılmadan e-Nabız sistemiyle ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Böylece hastaya en kısa sürede en doğru müdahalenin yapılması sağlanacak.



"8 dakikada olması gereken yere nakil yapan nadir ülkelerden biriyiz"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı ambulans ve ambulanslarda tablet uygulamasına ilişkin bilgi verdi.



Türkiye'deki ambulans hizmetlerinin çok iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Koca, "Helikopter ambulans ve uçak hizmeti olsun, ülkenin her tarafından hastanın uygun yere nakli dahil olmak üzere, hastaya hiçbir şekilde ücret yansıtmadan bu hizmeti veren nadir ülkelerden biriyiz." dedi.



Türkiye'nin, ambulans hizmetinde, yüzde 93 oranında hastanın 8 dakika içinde olması gereken yere naklini yapan nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki süreçte ambulanslarımızda, özellikle EKG ve tansiyon dahil olmak üzere birtakım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildiği, o an yapılması gereken bir müdahale varsa, söz konusu müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir olduğu bir dijital döneme geçiyoruz.



Özellikle bizim Bakanlığımızın koordinasyonunun da haberdar ve gerektiğinde müdahale edebilir olduğu bir sistem olacak. Bu, bizim fazlasıyla önemsediğimiz bir konu. Daha sonraki dönemde dijital yaklaşımı gerektiğinde birtakım tetkikleri yapma noktasına kadar götüren bir hedef içindeyiz."



Ambulanslarda bir pratisyen acil hekimin bulunduğunu anımsatan Koca, "Hastanın önden EKG'si dahil çekilerek ilgili hekimle paylaşılıyor. Uzmanlık anlamında da hastanın götürüleceği merkezin hekimiyle irtibat içinde olunup, önceden tanının aşağı yukarı ne olduğu ve o an yapılabilecek bir müdahale varsa o müdahalenin de yapılabilir olduğu, zaman kaybının olmadığı bir dönem olacak. Yani, akıllı ambulans dönemi başlayacak." diye konuştu.



Koca, "Türkiye genelinde 81 ilde tablet uygulaması dönemine geçmeyi hedefliyoruz. Pilot uygulamaları, 2019'da yaygın hale getirmek istiyoruz." dedi.