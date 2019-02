İstanbul Kartal'da çöken bina enkazından 18 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün amcası, Havva'yı kurtardığı dakikaları anlattı. Havva ile ilk konuştuğu anları anlatan amcası, "'Amca amca ben geldim' dedim. 'Sesimi duyuyor musun' dedim. 'Evet amca ben seni duydum' dedi. 'Gel' dedi. 'Nerdesin kızım?' dedim. 'Mutfaktayım' dedi bana" ifadelerini kullandı. Havva'nın bacağında sıkıntı olduğunun bilgisini veren amcası, "O an oraya gittiğimizde buzdolabı üstüne çökmüştü. Buzdolabından önce duvarlar vardı. Bulaşık makinası, kablolar her şey vardı orada. Yani onları eşe eşe girdik. Orada saçının ilk telini gördüm zaten" diye konuştu

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan 5 yaşındaki Azra Havva'nın amcası, Azra'yı kurtardığı dakikaları A Haber'e anlattı.



Azra Havva ile ilk konuşmasını da ileten amcası, şunları söyledi:



"'Amca amca ben geldim' dedim. 'Sesimi duyuyor musun' dedim. 'Evet amca ben seni duydum' dedi. 'Gel' dedi. 'Nerdesin kızım?' dedim. 'Mutfaktayım' dedi bana. Hemen mutfak kısmını bildiğim için o kısma yöneldim zaten. Gece 12'de uçakla Elazığ'dan geldim. Göçüğün sağ tarafındaydı. Oraya girmem normalde yasaktı benim ama... Havva bana 'amca' diye seslendi. Ben ona 'amcam ben geldim' dedim. 'Amca sen mi geldin' dedi. Sesini duydum. Direkt mutfak kısmına yöneldim. 'Kızım ne taraftasın' dedim. 'Kapının oradayım amcacım' dedi. O an oraya gittiğimizde buzdolabı üstüne çökmüştü. Buzdolabından önce duvarlar vardı. Bulaşık makinası, kablolar her şey vardı orada. Yani onları eşe eşe girdik. Orada saçının ilk telini gördüm zaten. Ekiplerle beraber içeri girdik zaten. Ben onun elini tuttum. Amca, 'elimi bırakma çıkar beni buradan' dedi. Çok fazla konuşamıyordu. 'Bacağım ağrıyor' diyordu. Girdik, oradan çıkardık. Çıkarırken çok farklı duygulara girdik. Çok zor. Allah hepsine, herkese yardım etsin.



Şu an Havva, durumu iyi, iyiye gidiyor. Doktorların hepsi mücadele veriyor. Bacağında biraz sıkıntılar var. 19 saat boyunca kolu buzdolabının altında kaldığı için sağ bacağında kan akışı sağlanmamış. Kan akışı sağlanmadığı için bunu açmaya çalışıyorlar. Oksijen veriyorlar. Onun dışında normal vücut fonksiyonları falan hepsi yerinde. Bekliyoruz, doktorlarla sürekli haber halindeyiz. Diğer hastaların da Allah yardımcısı olsun."



