Ameliyat tamamlandı: Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda aort damarında ciddi bir sorun tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı.

İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleşen operasyon yaklaşık 10 saat sürdü. Ameliyatın ardından yapılan resmi açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin halen devam ettiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

Uzun süren operasyon sonrası hastane yetkilileri, kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı yaptı. Önder’in ameliyatının planlandığı şekilde tamamlandığı, ancak hastanın durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi: