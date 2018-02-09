Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş'a kanser teşhisi konulduğu belirtildi. Peki sanatçı Mükerrem Kemertaş kimdir

Türk halk müziğinin sevilen ismi usta sanatçı Mükerrem Kemertaş dün ameliyata alındı.



Habertürk'te yer alan habere göre, usta sanatçıya gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Kemertaş’ın, yeme ve içme konusunda ise çok ciddi sıkıntılar çektiği ve midesine ameliyatla tüp takıldığı öğrenildi.



DESTEK VE DUA BEKLİYOR



İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua bekliyor. 1985 yılında İzmir’e yerleşen Mükerrem Kemertaş, çok sayıda önemli eseri seslendirdiği gibi özellikle Göç göç oldu göçler yola dizildi, Huma kuşu yükseklerden seslenir, Tutam yar elinden tutam, Bülbülün kanadı sarı gibi kulaklara aşina olmuş türkülerle sevenlerinin gönlünde yer edindi. Usta Sanatçı için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı.



MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?



Mükerrem Kemertaş 1938 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Halen İzmir'de yaşamını sürdüren Mükerrem Kemertaş, üç çocuk ve iki torun sahibidir. Oğlu Tuncay Kemertaş da kendisi gibi Türk Halk Müziği sanatçısı ve icracısıdır. Birlikte söyledikleri pek çok eserin yanında son olarak da "Yadigar" adıyla bir kaset çıkartmışlardır.



Sanat hayatına Erzurum Halk Oyunları Derneği'nin THM çalışmasına katılarak başladı. İlk defa 1956 yılında bir gençlik şöleninde sahneye çıkan sanatçı, o güne kadar Hırtızlı Hafız Celal, Çığılı İzzet, Celal Güzelses gibi ustaları yakinen dinleyebilme fırsatı buldu. 1960 yılında Erzurum Radyosu'nun açılması ve devamında 1961'de Doğudan Sesler Korosu'nun kurulmasıyla birlikte Seyfettin Sığmaz, Hulusi Seven, Fikret Tosuner ve Suat Işıklı nezaretinde, bu koroda korist ve solist olarak görev aldı.[1] Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda beş yıl boyunca yer almıştır.



Daha Sonra, 1966 yılında açılan "Kadrolu Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak Erzurum Radyosu'nda kadrolu sanatçı olmuştur. Bu dönemde Erzurum Radyosu'nda Ali Canlı, Mustafa Geceyatmaz, Kemal Karasüleymanoğlu, Fikret Karahan ve Talip Özkan'ın şefliğinde Yurttan Sesler Korosu'nda çalışmaya başladı. İstanbul Radyosu THM Müdürü Nida Tüfekçi'nin isteği üzerine, 1970 yılından itibaren İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nda, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Ahmet Yamacı, Yücel Paşmakçı'nın nezaretinde görevine devam etti.



Uzun havaları ustalıkla icra etmesiyle tanınan Mükerrem Kemertaş'ın, 1960'lı ve 1970'li yıllarda değişik firmalar adına yapmış olduğu çok sayıda plak ve kaseti mevcuttur. 1985 yılında İzmir Radyosu'na naklen atanan Mükerrem Kemertaş, emekli olduğu 2004 yılına kadar bu radyodaki çalışmalarını sürdürdü. Sahneye ilk çıktığı 1956 yılından günümüze kadar çok sayıda konserler de vermiş olan Mükerrem Kemertaş, emekli olmasına rağmen "sanatçının emeklisi olmaz" ilkesini doğrularcasına halen müzik etkinliklerine katılarak sanat yaşamına devam etmektedir.



ALBÜMLERİ



Huma Kuşu

Ezem Ezeden Oğlan

Göç Göç Oldu

Gülüm

Güzeller Bezenmiş

Havada Bulut Yok

Huma Kuşu

Kalenin Bedenleri

Kapıda Kavun Yerler

Kemanımın Telleri

Pınar Başında Bulanır

Uçun Kuşlar

Yaradan Var

Yüce Dağlar



TRT Arşiv Serisi 88: Mükerrem Kemertaş



1. Tutam Yar Elinden Tutam

2. Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem

3. Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir

4. Odasına Vardım Olurmu Böyle

5. Bugün Sabah İle Visal-i Yardan

6. Fincanın Etrafı

7. Yavrum Bugün Yaradan Var

8. Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere

9. Güzeller Bezenmiş Toya Giderler

10. Garibim Bu Vatanda

11. Değirmen Başında Vurdular Beni

12. Dün Gece Yar Hanesinde

13. Kadem Bastı Gönül Tahtı

14. Aşkın Ezel-i Aşıka İlhamı Hüdadır

15. Kalemi Kaşta Koydun

16. Beni Görüp Yüzün Öte Döndürme

17. Erzurum Ellerinde



Yadigâr



1. Huma Kuşu

2. Tutam Yar Elinden

3. Ayağında Dar Şalvar

4. Sabah Yıldızı Doğarken

5. Aya Bak Nice Gider (Karakız)

6. Bağa Girdim Kiraza

7. Palandöken

8. Vardım Yarin Bahçesine

9. Ah Çekip Aleme Eylerim Feryat (Derbeder Çeşitlemesi)

10. Güzeller Bezenmiş Toy'a Giderler

11. Mardin Peşrevi (Zengül Hayrati Peşrevi) - Mardin Divanı (Hüseyni Divanı)

12. Kapıda Kavun Yerler

13. Kavurma Koydum Tasa



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