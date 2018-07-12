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'Amerika bu savaşı kaybedebilir'

Amerikalı ekonomistten Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı için çarpıcı bir yorum geldi. Ekonomist Stephen Roach, Amerika'nın Çin'le olan ticaret savaşını kaybetme yolunda olduğunu söyledi.

'Amerika bu savaşı kaybedebilir'

Amerika'nın 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne ek vergi getirmesiyle ticaret savaşındaki gerilim iyice tırmandı. 

İki ülke arasında her geçen gün artan bu tansiyona Amerikalı ekonomist Stephen Roach'dan dikat çeken bir yorum geldi. CNBC’ye konuşan Roach, bu ticaret savaşını Amerika'nın kaybedebileceğini söyledi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley eski Başekonomisti Roach, "Ticaret savaşlarını kazanmak zor, kaybetmek kolaydır ve ABD şu an kaybetme yolunda” ifadelerini kullandı.

Roach Amerika'nın bütçe açığını kapatmak için Çin'e bağımlı olduğuna da dikkat çekti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #amerika #çin #savaş
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