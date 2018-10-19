Güneydoğu’da son 4 ayda gerçekleşen hava destekli iç güvenlik harekatlarında öldürülen sözde yönetici teröristler ile tespit edilen yer altı sığınaklarındaki silah ve mühimmat depolarında yeni nesil Carabina M-4 ABD menşeli piyade tüfekleri bulundu.

PKK terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlarla ilgili istihbarat birimleri çok önemli bir ayrıntıya ulaştı. 1 Haziran tarihinden bugüne kadar kırsal alanda teröristlere yönelik gerçekleşen hava destekli iç güvenlik harekâtlarında çok sayıda terörist öldürülürken, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.



O SİLAH İSTİHBARAT BİRİMLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI



Ancak son dönemde özellikle öldürülen lider kadrodaki üst düzey teröristlerde sıkça ele geçirilen ABD menşeli Carabina M–4 Piyade Tüfeği istihbarat birimlerinin dikkatinden kaçmadı. Gerek öldürülen teröristlerde, gerekse arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında gizlenen depolarda ele geçirilen bu silahların terör saldırılarında kullanılıp kullanılmadığı, bu silahlarla güvenlik güçlerinin şehit edilip edilmediğinin belirlenmesi için kriminal laboratuarlarda yapılan balistik incelemelerin ardından bu silahların seri numaraları da mercek altına alındı.





TAM 243 ADET...



Teröristler, yakın zamana kadar AK–47 tipi kalaşnikof piyade tüfekleri, sorumluların ise M–16 piyade tüfeklerini kullanırken, son 4 ayda Şırnak'ın Cudi, Gabar, Kato, Bestler-Dereler, Kel Mehmet, Kovankaya, Faraşin, İdil İlçesi Cehennem Deresi ile Siirt'in Herekol, Yazlıca, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesindeki Buzul, Balkaya, İkiyaka, Cilo, Dağlıca, Zagros, Şemdinli Güven Dağı, Derecik, Mardin'in Nusaybin İlçesindeki Bagok Dağı, Ömeryan bölgesi, Diyarbakır'ın Dicle Görese Dağı, Kulp, Silvan, Lice, Hani ile Bingöl Karlıova Karacehennem Ormanları, Ortaçanak, Maltepe Vadisi, Erzurum Karayazı, Şenkaya, Kars, Ağrı kırsalı Sinek yaylası, Madur, Dambat, Çemçe Vadisi, Giresun, Gümüşhane, Amasya kırsalında 243 adet ABD yapımı yeni nesil Carabina M-4 piyade tüfekleri ele geçirildi.



ZEYTİN DALI HAREKATINDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ



Bu tüfeklerin bazılarının seri numaraları ile namlu ağzının törpülendiği ve rakamlarının teröristlerce silindiği belirlendi. Bazılarının ise seri numaralarının incelenmesinde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekâtında ele geçirilen Carabina M–4 tüfekleriyle aynı seri ve kafileden olduğu ortaya çıktı. Silahların son dönemde tırlar halinde Irak-Suriye sınırındaki Semalka Sınır Kapısından Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG'li teröristlere gönderilen yardım silahlarından olduğu tespit edildi. ABD, son olarak bin 500 tır dolusu silahı Türkiye sınırındaki Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç, Deyr Ez Zor, Tel Abyad, Ayn El Arap, Hasekê, Kamışlı, Resulayn, El Malikiyah, Rakka, Sırrin, Siluh, Ayn İsa, Til Hamis, Til Koçer, Çilağa'daki YPG'li teröristlere IŞİD'la mücadele bahanesiyle göndermişti. Bu silahlar arasında sandıklar dolusu yüklü miktarda Carabina M–4 Piyade tüfekleri bulunuyordu.





YPG'YE GÖNDERİLEN AT–4 FÜZELERİ DE SIĞINAKLARDA ÇIKTI

Carabina M–4 piyade tüfeklerinin yanı sıra seri numaraları yağlı boya ile boyanarak kapatılmış yeni nesil AT–4 omuzdan atmalı İsveç menşeli füzelerde iç güvenlik harekâtlarında ele geçirilmişti. Geçen yıl bu füzelerden 57 tane Doğu ve Güneydoğu kırsalında yürütülen operasyonlarda bulunmuştu. Zırh delici özelliğe sahip AT–4 füzeleri de; ABD tarafından Irak Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçlerine Musul operasyonu için DEAŞ'la mücadele kapsamında verilmişti. Aynı silahlar Suriye'de YPG'ye de kademeli olarak gönderilmişti. Türkiye sınırları içinde ele geçen yeni nesil omuzdan ateşlemeli füzelerin seri numaralarının ise ülkeler arası diplomatik kriz yaşanmaması için kırmızı veya beyaz renkli yağlı boya ile boyanarak silindiği belirlendi.

CARABİNA ÖZELLİKLERİ

ABD'li Colt firması tarafından geliştirilen bu silah 2 kilo 700 gram ağırlıkta. şarjörü 30 mermi almaktadır. 5.56X45 mm NATO mermisi kullanmaktadır. Tam, yarım ve 3'lü yarım olmak üzere atış özelliği vardır. Etkili menzili 350 metredir. Lazer, bomba atar, gece görüş, ışık feneri, lazer işaretleme gibi aparatlar da takılabilmektedir. İleri teknoloji ile üretilen bu silahlar günümüzün en kullanışlı silahlarından biri haline gelince terör örgütlerince de tercih nedeni oldu. Farklı özellikli bir nişan sistemiyle çok keskin atış yapılabilmektedir.

Sabah