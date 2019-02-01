Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticareti ABD'li yetkililer tarafından mercek altına alındı. İran yaptırımlarını görüşmek üzere Ankara'ya gelen ABD'li yetkili Marshall Billingslea'nın ABD'nin Venezuela yaptırımları konusunu da masaya getireceği basına yansıdı.

ABD, Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticaretini mercek altına aldı. Eğer ABD'li yetkililer Türkiye ile Venezuela arasında yapılan altın ticaretinde yaptırımlara karşı bir husus bulursa, harekete geçecek.



Uluslararası haber ajansı Reuters, Ankara'ya gelerek ABD'nin İran'a yaptırımları hakkında Türk yetkililerle toplantı yapan Marshall Billingslea'nın Venezuela konusunu da gündeme getirdiği bilgisini paylaştı.



ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticaretinin ABD'li yetkililer tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.



ABD yönetmi üç ay önce Venezuela'nın uluslararası altın ticaretini engelleyen yeni bir yaptırımı hayata geçirdi.



Türkiye ise 2018'de ABD'nin yaptırım kararı öncesi Venezuela'dan 20 tondan fazla altın aldı.



Türkiye, 900 milyon dolar tutarındaki 23 tonluk altın alışını yaptırım tarihi olan Kasım ayından önce yapmıştı. Ancak ABD'li yetkililer eğer yaptırımlar sonrası bir ticaret saptarlarsa Türkiye'ye bu konuda yaptırım uygulayabileceklerini ifade ettiler.



ABD'li yetkili Amerikan yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Maduro'yu destekleyen açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu söyledi.



Yetkili "Türk tarafıyla Maduro konusundaki bakış açılarını paylaştıklarını, Türk tarafına Maduro rejiminin meşru olmadığını kabul etmelerini istediklerini" söyledi.



ABD'li yetkili şu ana kadar konuyla ilgili Türkiye'den olumlu bir dönüş alamadıklarını da sözlerine ekledi.



Ocak ayı ortasında Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Maddah, beraberindeki heyet ile Türkiye'ye gelerek özel bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmuştu.



Türkiye Venezuela arasındaki ticaret hakkında bir açıklamada Venezüela'nın Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez'den geldi.



Rodriguez Caracas'ın dış alımlarda Batılı ülkeler ve ABD'den vazgeçip onlar yerine Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'dan ürün almayı planladıklarını söyledi.





ulusal.com.tr