Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor. Alanlara çıkan Vatan Partisi üyeleri, İstanbul, Adana, Denizli ve Eskişehir'de saldırıyı portesto etti. Tepkilerin hedefinde saldırıya destek verenler de vardı.

İstanbul'dan İncirlik üssüne kadar Suriye'ye yapılan saldırı protesto edildi.



Tepkilerin odağında Amerika ve müttefikleri Fransa ve İngiltere yani "üçlü çete" vardı.



Vatan Partisi İstanbul, Adana, Denizli ve Eskişehir'de tepki açıklamaları yaptı.



İstanbul'daki eylemin adresi Esenyurt'tu.



Adana'daki tepkiler Amerikan askerlerinin konuşlandığı NATO karargahı İncirlik Üssü'nün bulunduğu ilçeden.



Denizli'den ise "Katil ABD, Suriye'den Defol" sloganları yükseldi. Amerikan saldırısına destek verenlere tepki gösterildi.



Bir eylem noktası ise Eskişehir'di. Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Raif Eşkinat saldırıya sert sözlerle eleştirdi.







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