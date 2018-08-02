Türkiye ile Amerika arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Amerika ilk defa Türk bakanlara yaptırım uyguladı, ipler kopma noktasına geldi. Peki ilişkiler neden bu kadar gerildi?
Uzmanlar Türkiye’nin Atlantik ittifakından Avrasya’ya yöneldiğine dikkat çekiyor.
Ankara’nın ŞİÖ ve BRICS’e katılma hedefi de krizin unsurları arasında.
Dış politikada Ankara-Washingron hattındaki gerginlik bunlarla sınırlı değil. Kıbrıs, Sözde Ermeni soykırımı konuları da iki ülke ilişkilerindeki gerginliği tırmandırdı.
Uzmanlara göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesi de Amerika’nın eline koz verdi.
Peki Türkiye Amerika’nın yaptırımına karşı hangi adımları atmalı?
Uzmanlar üslerin de Amerikan savaş uçaklarına kapatılması gerektiğini vurguluyor.
Türkiye’nin Suriye, Mısır gibi ülkelerle de yeniden ilişki kurması da Amerika’nın bölgedeki planlarını engelleme açısında oldukça kritik.
Akademisyenler göre Amerika ile yapılan suçluların iade anlaşması da Türkiye’nin önemli bir kozu.
HABER: ERAY ÇELEBİ/DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTERİ/UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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