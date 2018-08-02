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Amerika ile krizin nedenleri

Ankara-Washington hattındaki krizin görünürdeki nedeni Brunson’un tutukluluğu ancak Türkiye’nin İran, Rusya, Çin başta olmak üzere Avrasya ülkeleriyle gelişen ilişkisi, ŞİÖ ve BRICS’e üyelik hedefi krizi tırmandıran esas nedenler arasında. Peki Amerika’nın tavrına karşı Türkiye hangi adımlar atmalı? Uzmanları değerlendirmelerini haberimizde izleyelim…

Amerika ile krizin nedenleri
Türkiye ile Amerika arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Amerika ilk defa Türk bakanlara yaptırım uyguladı, ipler kopma noktasına geldi. Peki ilişkiler neden bu kadar gerildi?

Uzmanlar Türkiye’nin Atlantik ittifakından Avrasya’ya yöneldiğine dikkat çekiyor.

Ankara’nın ŞİÖ ve BRICS’e katılma hedefi de krizin unsurları arasında.

Dış politikada Ankara-Washingron hattındaki gerginlik bunlarla sınırlı değil. Kıbrıs, Sözde Ermeni soykırımı konuları da iki ülke ilişkilerindeki gerginliği tırmandırdı.

Uzmanlara göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesi de Amerika’nın eline koz verdi.

Peki Türkiye Amerika’nın yaptırımına karşı hangi adımları atmalı?

Uzmanlar üslerin de Amerikan savaş uçaklarına kapatılması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye’nin Suriye, Mısır gibi ülkelerle de yeniden ilişki kurması da Amerika’nın bölgedeki planlarını engelleme açısında oldukça kritik.

Akademisyenler göre Amerika ile yapılan suçluların iade anlaşması da Türkiye’nin önemli bir kozu.

HABER: ERAY ÇELEBİ/DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTERİ/UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
 

 
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