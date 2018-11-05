Uluslararası hukuku hiçe sayarak P5+1 anlaşmasından tek taraflı çekilen Washington, Tahran'a yönelik ikinci yaptırım paketini hayata geçirdi. Petrol, bankacılık ve finans sektörünü hedef alan ekonomik yaptırımlar ile Amerika, İran ekonomisinin dünya ile bütünleşmesini engellemek istiyor. Uzmanlara göre dünya ticaretini riske atan Washington yalnız kalacak.

Washington'un Tahran'ı izole etme politikası sürüyor. 7 Ağustos'ta başlatılan yaptırımların ikinci paketi 5 Kasım itibariyle uygulamaya geçirildi.



Amerika, kendisinin de dahil olduğu Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'nın İran ile yaptığı P5+1 Nükleer Anlaşmasından tek taraflı çekilme kararı almıştı. Bu karar kapsamında başlatılan ikinci yaptırım paketi, İran ekonomisinin temelini oluşturan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini hedef alıyor.



6 maddeden oluşan pakette, İran Ulusal Petrol Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'nden petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satın alınmasına uluslararası kısıtlama getiriliyor.



Yaptırımlar kapsamında, İran Gemicilik Hatları, Güney Gemicilik Hattı firmaları ve bunlarla ilgili olan kuruluşlarla ticaretin önü kesilmek isteniyor.



İran üzerinde askeri ve siyasi olarak da baskı kurmayı hedefleyen Amerika, nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istiyor.



Peki, yaptırımlar karşısında Avrasya ülkeleri nasıl bir konum alıyor?





ulusal.com.tr