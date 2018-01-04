Amerika Atilla'ya karşı davasında juri kararını açıkladı. Sadece "kara para aklama" ithamından suçsuz bulunan Hakan Atilla 5 iddiadan suçlu bulundu. Ceza, 11 Nisan’da yapılacak duruşmada belirlenecek. Türkiye'den karara sert tepki geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kararın "CIA, FETÖ ve ABD işbirliğinin somut ispatı" olduğunu söyledi.

Amerika'nın Hakan Atilla Davasısı'nda karar açıklandı, Türkiye'den tepki gecikmedi.



Rıza Sarraf'ın tanık olduğu Amerika Atilla'ya karşı davasında jüri kararını verdi. Oylamaya 12 jüri üyesi katıldı. Her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oylama yapıldı.



Oybirliği ile alınan kararla 6 suçlamanın 5’inde Mehmet Hakan Atilla suçlu bulundu. O suçlamalar, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"...



Jüri, Atilla'yı sadece "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu.Eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki nihai karar, 11 Nisan'da duruşma yapılacak duruşmada belli olacak.



Türkiye'den ise karara yönelik ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, karar için "haksız ve talihsiz bir gelişme" ifadelerini kullandı.



Açıklamada, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahale edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" denildi.



En sert açıklama ise Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Davanın siyasi bir kumpas davası olduğunu belirten Bozdağ, " Bu davada karar soruşturmadan önce verilmiştir. Atilla'nın suçlu bulunmasının hukuki değeri yok. Jürinin kararı bizim için süpriz değildir. CIA, FETÖ ve ABD işbirliğinin somut ispatı bu dava" dedi.



Halk Bankası da bir açıklama yaptı. Açıklamada mahkemenin kararına yönelik, "Bankamız davaya taraf değildir. Mahkeme tarafından banka hakkında alınmış bir karar yok. Hakan Atilla'nın temyiz hakkı vardır." ifadeleri yer aldı.





ulusal.com.tr