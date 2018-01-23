Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini "endişe" ile karşıladıklarını sık sık vurgulayan Amerika'nın Suriye'deki faaliyetlerine bir göz atalım şimdi. Amerika'nın sicili farklı tarihlerde, farklı mevkilerde yapılan sivil katliamlarla dolu. İşte o katliamlardan sadece birkaçı

"Demokrasi ve özgürlük" kılıfıyla bölge ülkelerini terör çıkmazına sürükleyen Amerika'nın Suriye sicili hayli kabarık. Suriye savaşı başladığı günden bu yana Amerikan bombardımanı, ülkenin farklı noktalarında sivil ölümlerin de ardı arkası kesilmedi.



9 Kasım 2016... Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre, Amerika'nın "IŞİD ile mücadele" bahanesiyle kurduğu koalisyon Rakka'nın El-Ayaş köyüne bombalama yapmıştı. O bombardımanda 20 sivil öldü, 30'dan fazla sivil de yaralandı.



16 Mart 2017... Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu raporuna göre Amerika savaş uçakları Halep'te bir camiyi bombaladı. Cami tamamen yıkıldı. 200 kişinin namaz kıldığı camide en az 58 kişi hayatını kaybetti.



22 Mart 2017... ABD, Suriye'nin kuzeyinde bir okulu hedef aldı. 33 kişi öldü.



26 Mayıs 2017... Bu kez hedef Suriye'nin doğusundaki Mayaadin bölgesi. Yine koalisyon uçakları. Bilanço; en az 35 sivil öldü. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da vardı.



27 Haziran 2017... Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü ABD'e ait savaş uçakları Suriye'nin doğusundaki El Meyadin bölgesini bombaladı. 57 sivil yaşamını yitirdi.



29 Temmuz 2017... Amerika Deyri Zor'a hava saldırısı yaptı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre 5’içocuk olmak üzere en az 10 sivil hayatını kaybetti.



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