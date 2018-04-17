Siyasetin gündeminde Amerika'nın Suriye saldırısı da vardı. AKP, "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıt verdi. CHP ise kimyasal silahın kesinleşmeden saldırı yapıldığına dikkat çekti. MHP'den de hem Şam'a hem de Ankara'ya eleştiriler geldi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde Suriye saldırısıyla "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kimyasal silahın kullanımının kesinleşmeden saldırı yapıldığına dikkat çekti, "İddia üzerine bombalayamazsınız" dedi.



Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında açıklamalar yaptı. Türk Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Suriye saldırısını "Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan operasyon" şeklinde değerlendirmişti. Bahçeli, önce Dışişlerine yanıt verdi.



Ardından da Bahçeli Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef aldı.







ulusal.com.tr Amerika'nın Suriye'ye yaptığı emperyalist saldırı Meclis'in gündemindeydi. Grup toplantılarında konuşan liderler konuya ilişkin çeşitli mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde Suriye saldırısıyla "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kimyasal silahın kullanımının kesinleşmeden saldırı yapıldığına dikkat çekti, "İddia üzerine bombalayamazsınız" dedi.Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında açıklamalar yaptı. Türk Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Suriye saldırısını "Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan operasyon" şeklinde değerlendirmişti. Bahçeli, önce Dışişlerine yanıt verdi.Ardından da Bahçeli Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef aldı.