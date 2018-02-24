Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması Amerika'yı kaygılandırıyor. Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı iddia edildi. Amerikalı bir yetkiliye göre Washington Türkiye'ye daha iyi bir sistem için birlikte çalışmayı önerdi

Türkiye'nin Rusya ile S-400 uzun menzilli füze sistemi için anlaşması Amerika'yı kaygılandırıyor. Sistemin yankısı sürüyor.



Amerika, Türkiye'nin hava savunma sistemi alması nedeniyle kaygılı. Öyle ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir, alternatif için hazırız" mesajı gönderdi.



Konu, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinde görüşüldü. Tillerson, Amerika'nın Rus S-400 sistemine karşı olan endişelerini dile getirdi.



Washington'un "birlikte çalışalım" teklifini Hürriyet gazetesine konuşan Amerikalı bir yetkili açıkladı. Yetkiliye göre; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına, NATO sistemlerine entegre edilemeyeceği gerekçesiyle Amerika karşı çıkıyor ve Ankara'ya birlikte alternatif çözümler bulmayı öneriyor.



Amerikan kongresi Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerinin tasarım ve satışını yapan şirketleriyle iş yapanların "yaptırım uygulanacaklar" listesine girmesi kararı almıştı. Ancak karardan Türkiye'nin nasıl etkileneceği henüz netlik kazanmadı.



ulusal.com.tr