Amerika ve İsrail'in gerginliği tırmandıran Kudüs kararına Ankara'nın tepkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in bir terör devleti olduğunu, Filistinlilere soykırım yapıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Filistinli mevkidaşı Riad Malki (Riad Malki) ile telefonda görüştü.

Washington ve Tel Aviv'in kan dökmeye varan Kudüs hamlesine karşı Ankara'dan tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor.Üst düzey temaslarda bulunmak için İngiltere'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mesajlarını buradan verdi. Erdoğan, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.Filistinli halk ile dayanışma için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Erdoğan, Washington ve Tel Aviv büyükelçilerinin de Ankara'ya çağrıldığını belirtti.Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın da gündeminde Kudüs olayları vardı. Bozdağ, Kudüs'ün Filistin'in Başkenti olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bazı ülkelerin ABD korkusu nedeniyle yaşananlara ses çıkarmadığını savunan Çavuşoğlu, ülkeleri net tavır koymaya çağırdı, "ABD’den korkmaya gerek yok" dedi.Tepkilerin yanı sıra diplomatik trafik de sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Filistinli mevkidaşı Riad Malki (Riad Malki) ile telefonda görüştü. Görüşmelerde yaşanan olaylara ilişkin son durumlar ele alındı.