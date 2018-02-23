Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı operasyonları ile köşeye çıkan YPG ve Şam yönetimi arasında gerilim tırmanıyor. Afrin'i teslim etmek için Şam'ın taleplerini kabul etmeyen YPG Fırat'ın doğusundaki Arap aşiretlerine baskı uygulamaya başladı. Şam'a giden aşiretler ise Esad yönetiminden destek istedi

Suriye Afrin'de kapana kısılan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Esad yönetimi ile pazarlık yapmaya çalıyor. Tam teslimiyet şartlarını kabul etmeyen terör örgütü PKK/YPG, Şam'ı tehdit etmeye çalışıyor, iki taraf arasında tansiyon yükseliyor.



Batı ve PKK yanlısı medyanın "Şam ve Kandil anlaştı" propagandası gerçeği yansıtmıyor.



Afrin'de teslim olmaya yanaşmayan terör örgütü PKK, Beşar Esad yönetimini şartlarını değiştirmesi için Fırat'ın doğusunda kirli oyunlara başvuruyor.



Petrol yataklarının olduğu Fırat'ın doğusundaki Arap aşiretleri YPG tarafından baskı altına alındı. Ulusal Kanal'a bilgi veren kaynaklar Amerikalı bazı yetkilelerinde bölgeye gelerek Arap aşiretlerini tehdit ettiğini aktardı.



Baskılara karşı mücadele etmekte zorlanan 6 aşiret lideri bu hafta içinde Şam'da hükümetle görüştü.



Aralarında Kürt aşiret liderlerinin de bulunduğu heyet, Suriye hükümetinden YPG'ye müdahele etmesini talep etti.



Heyet, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı verilecek mücadele için Suriye ordusuna her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını Şam yönetime iletti.



HABER: DENİZ BUSTANİ

ulusal.com.tr