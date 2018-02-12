Türk- Amerikan ilişkilerinde gelinen aşamayı diplomasi uzmanları Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İlişkilerin çatışma boyutuna geldiğini söyleyen deneyimli büyükelçi Uluç Özülker, "hiçbir güç Türkiye'ye diz çöktüremez" dedi. Türkiye'nin kozlarının daha güçlü olduğunu belirten Profesör Doktor Hasan Ünal da Amerika'yı durduracak panzehirin bölgesel iş birliğini olduğunu vurguladı.

Türk Ordusu Afrin'de Amerika'nın kara gücünü eziyor. Sırada Menbiç ve Fırat'ın doğusu var. Sahada operasyonu engellemeyen Amerika da buna karşı diplomatik yolları deniyor.



Peki, karşılıklı atışmaların yapıldığı Türk-Amerikan ilişkileri hangi aşamada? Bu soruya yanıt diplomasi uzmanlarından geldi.



Deneyimli Büyükelçi Uluç Özülker'e göre iki ülkenin ilişkileri çatışma boyutunda. Macmester'in Türkiye ziyareti Amerika'nın bir sopasıydı. Ancak, Amerika bir sonuç alamadı. Washington'un Tillerson hamlesi de siyasi çözüm arayışı.



2 NATO müttefekinin sıcak çatışma ihtimalini uzak gören Özülker,Türkiye'ye hiçbir ülkenin diz çöktüremeyeceğini vurguluyor.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türk dış politikasının olmazsa olmazı olduğunu söyleyen emekli büyükelçi, bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.



Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi profesör doktor Hasan Ünal'a göre de ilişkiler çatışma boyutunda. Hatta Amerika Türkiye'nin müttefik görünümlü düşmanı.



"Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden birşey çıkmaz" diyen Ünal, görüşmede Türkiye'nin kozlarının daha güçlü olduğunu söyledi.



"Bölgesel işbirliği vurgusu yapan Hasan Ünal, hükümet ve muhalafete Amerika'yı etkisizleştirecek önerilerde bulundu.



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