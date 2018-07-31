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Amerikalı komutan Türkiye'ye geliyor

NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scaparrotti, yarın Türkiye'ye geliyor. Scaparrotti'nin temaslarında ağarlıklı olarak Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Amerikalı komutan İncirlik Üssü'nü de ziyaret edecek.

Amerikalı komutan Türkiye'ye geliyor

Amerikalı komutan İncirlik üssünü ziyaret edecek, Ankara'da Türk yetkililerle görüşecek...

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, yarın Türkiye'ye geliyor.

Orgeneral Scaparrotti, 1 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alınacak.

Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek ve oradan İzmir'e geçecek.

Amerikalı orgeneral, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #komutan
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