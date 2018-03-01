İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner ve Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt’un konuşmacı olduğu, “'Türkiye’nin Güvenliği Açısından Zeytin Dalı Harekâtı” adlı bir konferans düzenledi.

PKK ve PYD’yi Amerika’nın desteklediğini vurgulayan Yunus Soner, “2013 yılından beri Suriye ile yaptığımız görüşmelerde Amerikalıların onlardan ne talep ettiklerini sorduk, bize federasyon istediklerini söylediler.







Türkiye'yi de federasyona çevirmek istiyorlar. Suriye'den sonra sıra Türkiye'ye gelecekti.” dedi ve ekledi: “Zeytin Dalı Harekâtı terör örgütüyle mücadeledir. Terör örgütü ile mücadeleyse, Suriye'nin federasyona dönüşümü ile mücadeledir.”







“TÜRKİYE PYD’NİN KOLUNU KESTİ”



“Afrin bölgesi terör bölgesi olarak nitelendirilebilir. Saldırılar hep Afrin’den oldu, orası bir üs olarak görüldü. İkinci Kandil açıklaması Afrin için yanlış olmaz. Birçok saldırı Afrin bölgesinden gerçekleşmiştir.” sözlerini sarf eden Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt: “Afrin’i terörden temizlenecek hamleyi yaptı Türkiye, PYD’nin kolunu kesti. İlk aşamayı gerçekleştirdi. Türk Ordusu, sivillere zarar vermeden terörle mücadele ediyor. Aynen Fırat kalanında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri başaracaktır.” ifadelerini kullandı.







Etkinlik, soru-cevap kısmının tamamlanması ardından Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner ve Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt’a plaketlerinin takdim etmesiyle son buldu.



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