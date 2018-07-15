FETÖ'nün zirvede olduğu, Ergenekon-Balyoz kumpaslarının dalga dalga geldiği yıllar... ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitildiği Lackland üssüne Oktar'ın bir temsilcisi davet edildi. Temsilci tüm gün sunum yaptı. Dönerken cebinde Oktar'a sunulması için hazırlanmış madalya vardı.

2011 yılını hatırlayalım. ABD'nin Irak'ı işgalinin üzerinden 8 yıl, PKK'nın harekete geçirilmesinin üzerinden 7 yıl, kumpasların başlamasının üzerinden de 4 yıl geçmiş. ABD işgalinin önemli yansımalarından olan PKK saldırıları ve FETÖ kumpasları son hızıyla sürmekte. PKK ve tüm yıkıcı terör örgütlerin, güçlerin arkasındaki ABD gücüne karşı duran komutanların tamamına yakını o sıralarda Ergenekon, Balyoz vs. kumpaslarla cezaevlerinde yatmakta. İşte tam da böyle bir dönemde Amerikan ordusu çok ilginç bir isme madalya verdi. Tahmin ettiğiniz gibi Adnan Oktar'a...





Evet, 7 Ağustos 2011 tarihinde ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitildiği en büyük üslerden biri olan Lackland'da Oktar'ın bir temsilcisi davet edildi. Davetin organizasyonunu Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki iki din adamından biri olan Yüzbaşı Sharior Rahman yaptı. Organizasyonda Oktar'ın temsilcisi Amerikan askerlerine iki konuda sunum gerçekleştirdi. Gündüz yapılan oturumda ‘Darwinizm’in çöküşü ve Yaratılış Gerçeği’ anlatılırken öğleden sonra yapılan sunumda ‘Kuran Mucizeleri’ ele alındı. Sunumlar sırasında Adnan Oktar'ın bol bol fotoğrafı ve videosu barkovizyona yansıtıldı. Etkinlik bitince organizasyonu yapan Yüzbaşı Sharior Rahman Adnan Oktar'a iletilmek üzere konuşmacıya bir madalya verdi.

ABD’li yetkililerin benzer etkinlikler düzenlemek istediği belirtilirken Oktar’ın internet sitesinde ‘İleriki aylarda tüm hava üssünün katılacağı daha geniş çaplı ve büyük bir program organize etmek istedikleri bildirildi’ açıklamasında bulunuldu.

Mehmetçiğe kurşun sıkanların, Türk ordusuna kumpas kuranların kimlere itibar gösterdiğini çok net gösteren 21 Ağustos 2011 tarihli bir arşiv haberi. Başka söz söylenebilir mi? Ceyhun Bozkurt

