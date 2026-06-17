Amerikan emperyalizminin Halkbank kumpası çöktü

ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Amerikan emperyalizminin Halkbank kumpası çöktü
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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uzun süredir devam eden Halkbank davasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Davaya bakan hakim, ABD Adalet Bakanlığı’nın davanın düşürülmesine yönelik talebini onayladı. Hakimin bu kabul kararıyla birlikte, Halkbank aleyhine açılan dava resmi olarak düşürülmüş oldu.

ABD ADALET BAKANLIĞI'NIN TALEBİ ONAYLANDI

Dava sürecinin sonlanmasında, ABD Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulan resmi talep etkili oldu. İlgili mahkemenin hakimi, bakanlığın davanın düşürülmesi yönündeki bu başvurusunu inceleyerek kabul kararı verdi. Alınan kararla birlikte yargılama süreci son buldu.

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