ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi açıklaması, Amerikan medyasında karışık tepkilerle karşılandı.

Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi uygulama kararını tartışırken, New Yorker dergisi söz konusu kararın "yasal dayanağının olmadığı" ve "Amerikalı üreticileri zora soktuğunu" yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararı, Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.



Amerikan medyasında, kararın "son dönemdeki Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı" ile ilgili olduğuna işaret edilirken, Türkiye'de yargı süreci süren ABD'li din adamı Andrew Brunson konusuna vurgu yapılarak ayrı bir paragraf açıldı.

ABD'nin önemli dergilerinden New Yorker'da yer alan "Trump'ın Türkiye'ye vergi kararı neden yatırımcıları endişelendiriyor" başlıklı makalede ise söz konusu ilave vergilerin kayda değer bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi.

Makalede, "Başkan Trump, herhangi bir geçerli nedeni olmamasına karşın Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı metal gümrük vergilerini 2 katına çıkaracağını açıkladı." ifadesine yer verildi.

Eric Levitz imzalı makalede, söz konusu kararın, Brunson ile ilgili olduğu ancak Trump yönetiminin bu konuda ekonomik bir aparatı kullanması "yanlış yöntem" şeklinde yorumlandı.



"Bu adım yasal değil"

Söz konusu yazıda, "Fakat bu durum, yine de Trump'ın son ticari adımı için iyi bir gerekçe değil, çünkü bu adım yasal değil. Konuyu ulusal güvenlik gerekçesine bağlamak, Trump'ın ABD kanunlarını ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarını aşmasının yegane yoluydu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Amerikan CNN kanalında yer alan haberde ise Beyaz Saray'ın konuyla ilgili açıklamasında söz konusu ilave vergi kararının "ABD'nin ulusal güvenliği" ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekildi.

Washington Post gazetesi de ABD yönetiminin Brunson konusunda elini güçlendirmek için her şeyi yaptığı ancak kararın ilişkileri daha da olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesini yaptı.

Makalede ayrıca söz konusu kararın ilgili Amerikalı üreticilere zarar verdiğine ve üreticileri güçlendirmeyi vaat eden Trump yönetiminin bu kararının anlaşılamaz olduğuna işaret edildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.