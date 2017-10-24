Rusya'nın Soçi kentinde 180 ülkeden on binlerce genci bir araya getiren 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni Sputnik'e değerlendiren Vatan Partisi'nin Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, etkinliğin Avrasya'nın yükseldiği ve ABD dış politikasının pek çok coğrafyanın kaybedeni olduğu bir dönemde büyük önem teşkil ettiğine işaret ediyor.

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Rusya'nın Soçi kentinde 180 ülkeden on binlerce genci bir araya getiren 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni Sputnik'e değerlendiren Vatan Partisi'nin Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, etkinliğin Avrasya'nın yükseldiği ve ABD dış politikasının pek çok coğrafyanın kaybedeni olduğu bir dönemde büyük önem teşkil ettiğine işaret ediyor.



Rusya'nın Soçi kenti, 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında 180 ülkeden 30 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir kilometre taşı" nitelediği etkinliğe



Festivalle ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, etkinliğin Rusya'yı ve öne çıkan Asya ülkelerini dünya gençliğine tanıtması bakımından büyük önem arz ettiğine işaret ederek "Zamansal olarak da Batı Asya'da birliğin yükseldiği ve



‘ASYA ÜLKELERİNE YÖNELİK YOĞUN İLGİ TESADÜF OLAMAZ'



Festivaldeki ülke tanıtım alanlarında Asya ülkelerinin büyük ilgi görmesini, Avrasya'nın hızla güç kazanma süreciyle ilişkilendiren Diş "Örneğin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti masasının kalabalığı hiç bitmiyordu. Sosyal açıdan da çok kıymetli bir kültürü geleceğe taşıma fırsatı elde etti katılımcılar. 30 bini aşkın insan birlikte eğlendi, birlikte öğrendi, birlikte dinlendi ve tek bir taşkınlık yaşanmadı. 30 bini aşkın insan aynı alanda yemek yiyordu fakat tek bir düzensizlik ve huzursuzluk yoktu. Çünkü herkese yetecek kadar yemek vardı ve herkes ihtiyacı kadar edinebiliyordu. Etkinliğin adil bir paylaşım ya da gelir dağılımı yapıldığı takdirde dünyanın daha iyi bir yer olacağını göstermesi de önemliydi" diye konuştu.



‘AB ADAYLIĞI ÇEKİLMELİ, ABD ÜSLERİ KAPATILMALI, NATO'YLA İLİŞKİLERİ ASKIYA ALINMALI'



Türkiye'nin Avrasya ülkeleriyle iş birliğinin hayati önemine değinen Diş "Avrupa Birliği (AB) ve NATO sistemi içinde Türkiye'ye hayat yok. Ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak yaşadığı tüm sorunlar oradan geliyor. Türkiye'de darbe yapmaya Rusya kalkışmadı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kalkıştı. Darbecilere ve şehirlerimizin göbeğinde bombalar patlatan teröristler için özgürlük isteyen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) değil, AB… Türk gençliği de bunun farkında. Türk gençliği ve halkı içinde Rusya ya da İran karşıtlığı yok. ABD ve AB karşıtlığı var. Türk gençliği de Türk halkı da Türkiye'nin komşularıyla iyi geçinen tam bağımsız ve üreten bir ülke olmasından yana. 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaline de bu gözle bakmakta fayda var. Türkiye yakın gelecekte AB aday üyelik başvurusunu geri çekmeli, NATO'yla ilişkileri askıya almalı ve ülke topraklarındaki ABD üslerini kapatmalıdır" dedi.



‘ABD VENEZUELA'DAN SURİYE'YE PEK ÇOK NOKTADA YENİK DÜŞÜYOR'



Siyasi toplantı, konferansla ve forumlarda ABD'nin savaş kışkırtıcılığına karşı dayanışma ön plandaydı. Dünyanın tek kutuplu olmaktan çıktığı ve çok kutupluluğa doğru ilerlediği sık sık tespit edildi. Bu tespite biz de katılıyoruz. ABD Venezuela'dan Suriye'ye çok geniş bir coğrafyada yeniliyor. Kurduğumuz tüm temaslarda gördük bunu. Bu ABD hegemonyasından rahatsız ülkelerin birliği ile oluyor. Burnumuzun ucunda Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler bunun en sıcak örneğidir. Türkiye'nin FETÖ'cü darbe teşebbüsünü bastırması, bölücü terör örgütü PKK'nın ayaklanma girişimini ezmesi ve Suriye'nin kuzeyinde yaratılmak istenen sözde Kürt koridorunu parçalaması bunlar hep Türkiye-Rusya-İran-Suriye birliğiyle yapılan iş birliğinin eseri. Festivalin siyasi oturumlarında en çok atılan sloganın ‘Yankee Go Home' olması da dikkat çekiciydi" diye ekledi.



ulusal.com.tr Rusya'nın Soçi kenti, 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında 180 ülkeden 30 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir kilometre taşı" nitelediği etkinliğe Türkiye 'den Vatan Partisi'nin gençlik kolu Öncü Gençlik katıldı.Festivalle ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, etkinliğin Rusya'yı ve öne çıkan Asya ülkelerini dünya gençliğine tanıtması bakımından büyük önem arz ettiğine işaret ederek "Zamansal olarak da Batı Asya'da birliğin yükseldiği ve Amerika ncılığın yenildiği bir döneme denk gelmesi bakımından çok anlamlıydı. 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali ile beraber dünya gençliği Amerikan rüyasından uyanacak ve Avrasya gerçekliğiyle tanışacaktır. Hep birlikte göreceğiz festivalin etkisiyle dünya gençliğinin Avrasya'ya olan merak ve ilgisi artacaktır. Avrasya'ya diyorum çünkü Rusya Avrasya'nın ikinci ön kapısıdır. Festivale gelen gençlerin bir daha gelme düşüncesiyle Rusya'dan ayrıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Festivaldeki ülke tanıtım alanlarında Asya ülkelerinin büyük ilgi görmesini, Avrasya'nın hızla güç kazanma süreciyle ilişkilendiren Diş "Örneğin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti masasının kalabalığı hiç bitmiyordu. Sosyal açıdan da çok kıymetli bir kültürü geleceğe taşıma fırsatı elde etti katılımcılar. 30 bini aşkın insan birlikte eğlendi, birlikte öğrendi, birlikte dinlendi ve tek bir taşkınlık yaşanmadı. 30 bini aşkın insan aynı alanda yemek yiyordu fakat tek bir düzensizlik ve huzursuzluk yoktu. Çünkü herkese yetecek kadar yemek vardı ve herkes ihtiyacı kadar edinebiliyordu. Etkinliğin adil bir paylaşım ya da gelir dağılımı yapıldığı takdirde dünyanın daha iyi bir yer olacağını göstermesi de önemliydi" diye konuştu.Türkiye'nin Avrasya ülkeleriyle iş birliğinin hayati önemine değinen Diş "Avrupa Birliği (AB) ve NATO sistemi içinde Türkiye'ye hayat yok. Ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak yaşadığı tüm sorunlar oradan geliyor. Türkiye'de darbe yapmaya Rusya kalkışmadı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kalkıştı. Darbecilere ve şehirlerimizin göbeğinde bombalar patlatan teröristler için özgürlük isteyen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) değil, AB… Türk gençliği de bunun farkında. Türk gençliği ve halkı içinde Rusya ya da İran karşıtlığı yok. ABD ve AB karşıtlığı var. Türk gençliği de Türk halkı da Türkiye'nin komşularıyla iyi geçinen tam bağımsız ve üreten bir ülke olmasından yana. 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaline de bu gözle bakmakta fayda var. Türkiye yakın gelecekte AB aday üyelik başvurusunu geri çekmeli, NATO'yla ilişkileri askıya almalı ve ülke topraklarındaki ABD üslerini kapatmalıdır" dedi.Siyasi toplantı, konferansla ve forumlarda ABD'nin savaş kışkırtıcılığına karşı dayanışma ön plandaydı. Dünyanın tek kutuplu olmaktan çıktığı ve çok kutupluluğa doğru ilerlediği sık sık tespit edildi. Bu tespite biz de katılıyoruz. ABD Venezuela'dan Suriye'ye çok geniş bir coğrafyada yeniliyor. Kurduğumuz tüm temaslarda gördük bunu. Bu ABD hegemonyasından rahatsız ülkelerin birliği ile oluyor. Burnumuzun ucunda Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler bunun en sıcak örneğidir. Türkiye'nin FETÖ'cü darbe teşebbüsünü bastırması, bölücü terör örgütü PKK'nın ayaklanma girişimini ezmesi ve Suriye'nin kuzeyinde yaratılmak istenen sözde Kürt koridorunu parçalaması bunlar hep Türkiye-Rusya-İran-Suriye birliğiyle yapılan iş birliğinin eseri. Festivalin siyasi oturumlarında en çok atılan sloganın ‘Yankee Go Home' olması da dikkat çekiciydi" diye ekledi.