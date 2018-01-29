Afrin'deki terör örgütüne ait hedefler, hava kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla vuruldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu güne girilirken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597'ye yükseldi. Burseya Dağı'na Türk Bayrağını diken kara birlikleri ilerleyişini sürdürüyor

10 günde 73'ü dün yaşanan çatışmalarda olmak üzere harekatta 597 terörist etkisiz hale getirildi.



25 savaş uçağı hava harekatı düzenledi, terör örgütüne ait 44 hedef imha edildi.



Burseya Dağı'nı PKK/PYD'den temizleyerek önemli bir stratejik başarı kazanan Türk askeri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama, imha faaliyetine başladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Burseya Dağı'ndaki bombardımanda Nüfuz Edici Bombalar ile yerle bir edilen hedefleri gösterdi. Operasyonlarda terör örgütünün kullandığı beton kuleler, ve güçlendirilmiş tüneller imha edildi.



Öte yandan teröristlerin Amerika'dan aldığı askeri yardım dikkat çekiyor. Profesyonel ordu imkanları ile kurulabilecek Amerikan yapımı betonarme kullelerin duvar kalınlığı 90 santimetreyi buluyor.



Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın 10'uncu gününde kara birlikleri Afrin'e doğru ilerliyor.



Afrin’in Hatay tarafındaki batı cephesi de bugünden itibaren hareketlenecek.



Afrin ovasındaki yerleşim yerlerinde bulunan terör hedeflerine yönelik harekatın bugün başlaması bekleniyor.



ulusal.com.tr