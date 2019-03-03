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Amiral Cem Gürdeniz: Doğu Akdeniz yeni bir cephedir

Türk donanması denizlerde adeta destan yazıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan 'Mavi Deniz 2019 Tatbikatı'nı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'da Kıvanç Özdal'a anlattı. Mavi Vatan kavramını ilk kez ortaya atan emekli Tümamiral Gürdeniz, Doğu Akdeniz'de oynan oyunları ve donanmanın gücünü anlattı

Amiral Cem Gürdeniz: Doğu Akdeniz yeni bir cephedir

Türkiye denizlerdeki hakimiyetini göstermek için Mavi Vatan tatbikatını düzenledi. Yedi düvele mesaj veren tatbikatı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Ulusal Kanal programında yorumladı.

Mavi Vatan kavramını ilk kez ortaya çıkardı. Peki Mavi Vatan kavramı neyi anlatıyor. Cem Gürdeniz “Mavi vatan kavramının benimsenmesi için çıkardım. Yol yok ama altında değerli kaynaklar var” dedi.

103 geminin katıldığı tatbikat ilkleri barındırıyor. Gürdeniz “En büyük faaliyet Ege'de yapıldı. Denizaltı çok önemli” diye konuştu.

Önemli vurgular yapan Tümamiral Gürdeniz, tatbikatın basına açık olmasını "TSK'nın kendine güveni" olarak yorumladı ve “Gazetecileri çağırdılar. Karar borbardımanını gece şartlarında yapmak çok zor” açıklamasını yaptı.

'AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ KISKACA ALMAK'

Son 1.5 yılda Doğu Akdeniz'de Türkiye alehine 18 tatbikat yapıldı. Gürdeniz amaçlarının Türkiye'yi kıskaca almak olduğunu belirterek “Enerji alanları paylaşılacak. Denize çıkışı olan Kürdistan kurulacak yükselen Çin ve Rusya önlenecek. ve Türkiyeyi istemiyorlar” dedi.

Türk donanması FETÖ mensuplarından arındıkça gücüne güç katıyor. Gürdeniz “15 Temmuz'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Mavi vatan tatbikatı kadar FETÖ nün temizlenmesi büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral, donanmasının hızla geliştiğinin altını çizdi ve şöyle dedi: “Dünyada az ülkenin yapabileceği deniz altı kuryarma gemisi tank çıkarma gemileri yapıldı.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu akdeniz #tatbikat #Mavi Vatan #cem gürdeniz
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