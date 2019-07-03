Amiral Cem Gürdeniz: Yunanistan, Libya'daki süreçten yararlandı

Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemileri Doğu Akdeniz'de çalışmalarını devam ettirirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden karşı hamle geldi. Rum Kesimi, Türkiye adına doğalgaz arayan 3 firma ile ilgili yasal işlem başlattı. Bu arada Amerika, Fransa ve Yunanistan'a ait enerji şirketleri bölgede hazırlık içinde. Yunanistan'da atılan imzalarla, şirketler Libya'nın gasp edilen sahalarında sismik araştırmaya başlayacak.

Doğu Akdeniz'de hareketlilik üst seviyede. Türkiye'nin bölgedeki sismik araştırma ve sondaj faaliyeti Rum Kesimi'ni de harekete geçirdi.



Güney Kıbrıs Dışişleri, "Ada'nın kıtasahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle" Türkiye adına doğalgaz arayan üç firma ile ilgilş yasal işlem başlattı. Bakanlık şirketlerin adı hakkında bilgi vermedi.



Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını hedef alan bir hamle de Total-Exxon Mobil-Helpe konsorsiyumundna geldi. Fransa, Amerika ve Yunanistan'ın üst seviye enerji firmaları Yunanistan'da bir anlaşma imzaladı.



Anlaşmaya göre firmalar, 40 bin kilometrekareye yakın bir alan üzerinde 8 yıl boyunca arama ve sondaj çalışmaları yapabilecek.



Amiral Cem Gürdeniz Yunanistan'ın, 2011 sonrası Libya'da yaşanan iç karışıklıktan faydalanarak bu hamleyi yaptığının altını çizdi.



YUNANİSTAN'DA ÜÇLÜ KONSORSİYUM

Ülkede otorite ve deniz çıkarlarını koruyacak bir donanma kalmayınca bu durumdan yararlanan Yunanistan, sadece yetki alanı iddia etmekle kalmayıp, bu alanlarda sismik araştırmalar için lisans vermeye başladı. Yunanistan'daki yapılacak üst seviye enerji firmaları konsorsiyum toplantısı bu sürecin devamı niteliğindedir.



Gürdeniz, Türkiye'nin, Girit'in güneyi ve doğusuna yönelik net bir açıklama yapmamasını eleştirdi. "Yunanistan'ın buradan güç aldığını" belirtti. Dışişleri Bakanlığı'na atılacak adımlar konusunda çağrı yaptı.



DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE VE LİBYA

Unutulmamalıdır ki General Hafter'i Türkiye'nin üzerine süren güçlerin asıl motivasyonu Doğu Akdeniz-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne batı sınırında set çekmektir. Türkiye müstakbel MEB'imizin batı sınırında oldu bittilere izin vermemelidir. Bu alanda Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin gasp edilen sahalarında sismik araştırma yapılmasını Birleşmiş Milletler nezdinde protesto etmelerine destek olunmalıdır.





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