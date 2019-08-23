Denizcilik konusunda bilinçlenmek, toplumun önünü açıyor. Türk milleti de, bu bilinç arttıkça Mavi Vatan'ına daha fazla sahip çıkıyor. Emekli Tümamiral Soner Polat'ın, Mavi vatana nasıl sahip çıkılması gerektiğini anlattığı "Mavi Vatan İçin Jeopolitik Rota" adlı kitabı yayımlandı. Kitabın önsözünü ise Amiral Soner Polat'ın silah arkadaşı Amiral Cem Gürdeniz yazdı. Gürdeniz, kitabın stratejik akla, jeopolitik bilince yön verdiğini, denizlerde yeni bir rota çizdiğini vurguladı.

Mavi Vatan için jeopolitik rota belirleniyor. Emekli Tümamiral Soner Polat, tespitlerini "Mavi Vatan İçin Jeopolitik Rota" kitabında ele aldı.



Emekli Tümamiral Soner Polat'ın kaleminden çıkan makaleler bu kitapta bir araya geldi.



Kitap, stratejik akla, jeopolitik bilince ve köklü tarihe ışık tutuyor.



Kitabın önsözünü, Soner Polat'ın silah arkadaşı Amiral Cem Gürdeniz yazdı.



Kısa sürede 2'nci baskıya giren kitap, Türkiye'nin denizcilik rotasını çiziyor ve Mavi vatanımıza nasıl sahip çıkacağımızı anlatıyor.



Tümamiral Polat, Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetine yön verecek kitabın geliride Ulusal Gönüllülerine armağan etti.



Hem kitabın önsözünü yazan Amiral Cem Gürdeniz hem kitabın yazarı Amiral Soner Polat, okuru özellikle Kuzey Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda uyarıyor.





ulusal.com.tr