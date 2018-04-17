Amiral Soner Polat, Suriye'ye emperyalist saldırıya ilişkin "Müslümanlara saldıranlara destek olanlar iktidarda kalamaz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat, Ulusal Kanal 'Ana Haber'de bölgedeki son durumu değerlendirdi. ABD öncülüğündeki emperyalist güçlerin Suriye'ye saldırısına ilişkin 5 tespit sıralayan Soner Polat hükümeti uyardı.



Hükümetin Suriye krizini yönetemediğini belirten Polat, "krizi değerlendirdiğimde hükümet ve saray çevrelerinde, dışişleri bürokrasisinde 5 temel zafiyet alanı tespit ettim. Birincisi ve en bariz görülen strateji eksikliği. Sağlam, tutarlı, köşeli bir strateji olmadığından hesaplanmamış. Duygusal ve tek hamleli adımlar atılıyor" dedi.



JEOPOLİTİK BİR YASADIR



Soner Polat, ikinci zafiyet alanının "jeopolitik vizyon eksikliği" olduğunu belitti.



Jeopolitiğin bir yasa olduğunu kaydeden Polat şöyle konuştu:



"Yerine istediğiniz yeni bir düzeni kurma gücünüz yoksa eski düzen yıkılmaz. Çünkü o düzeni kuranlar kendi iradelerini kabul ettirirler; eski düzeni mumla ararsınız. Diyelim ki Batı ve İsrail, Beşar Esad'ı devirdi.Yeni kurulacak düzenin ilk icraatı Türkiye düşmanlığı olur."



Üçüncü zafiyet alanı 'tehdidi algılama konusundaki yetersizlik' olduğunu vurgulayan Polat, Amerika, İngiltere ve Fransa'yı kastederek, "Eğer siz bu üçlüyü destekliyorsanız 15 Temmuz'u yapan ülkelerle aynı noktada buluşmuşsunuz demektir. 15 Temmuz'u yapanlardan medet ummak, çaresizliğin ve tükenmişliğin tezahürüdür. Ve ben bundan sonra bu iktidarın böyle devam ettiği takdirde rasyonel, tutarlı bir politika izleyeceğine dair bir ihtimal görmüyorum" ifadelerini kullandı.



"HOŞ KARŞILANACAK BİR BEYANAT DEĞİL"



Polat, dördüncü zafiyetin "moral ve ahlaki değerlerde yaşanan çöküntü" olarak tanımladı.. Suriye'ye saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın "Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasına da değinen Polat, "Bu beyanat Türkiye'yi on yıllar boyunca bütün İslâmi platformlarda başını önde eğik olarak dolaştıracak. Bu hiçbir şekilde hoş karşılanacak bir beyanat değildir. Ben Müslüman bir Türk vatandaşı olarak bu açıklama nedeniyle derin üzüntü içindeyim ve utanç duyuyorum" diye konuştu.



Polat, beşinci zafiyet noktasının istihbarat alanında yapılan hatalar olduğunu söyledi.



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