Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti: Hedefleri 12'den vurdular

Türkiye'nin ev sahipliğinde, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı" Konya'da yapıldı. Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta hedefler tam on ikiden vuruldu.

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Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığının Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Katar katıldı. Nijerya, Brezilya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bosna Hersek, Gürcistan ve Almanya'da tatbikatta gözlemci statüsünde bulundu.

Personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının katıldığı tatbikatta, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı, ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı ve helikopterler kullanıldı.

Ayrıca T70 Genel Maksat Helikopteri ile Katar Hava Kuvvetleri unsurlarına ait Apache helikopterleri de tatbikatta ilk defa yer aldı.

Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da takip etti.

Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri icra edildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı # Konya

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