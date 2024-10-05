Anadolu medyasının çığlığı: Tasarruf tedbirleri ve basının hayatta kalma mücadelesi

Son yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesi, basın ve medya kuruluşlarını hedef alan uygulamalarıyla Anadolu’daki medya organlarını adeta yok olma noktasına getirdi. Bu kritik görüşmede, TİGAD heyeti, Anadolu medyasının içinde bulunduğu vahim durumu ve tasarruf tedbirlerinin yıkıcı etkilerini detaylandıran bir dosyayı Özgür Özel’e sundu.

Geçgel ve Aydın, özellikle Anadolu medyasının mali zorluklar nedeniyle can çekiştiğini, gazetecilerin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladılar. Tasarruf tedbirlerinin, dergi ve gazete aboneliklerini de kapsaması, yerel medya kuruluşlarının kapılarına kilit vurmasına neden oldu. Bu tedbirlerin medya üzerinde yarattığı tahribatın altını çizen TİGAD heyeti, Özgür Özel’den Anadolu medyasının yaşadığı bu ağır sorunları daha sık ve etkili bir şekilde dile getirmesini talep etti.

Geçgel’in ifadeleri, Anadolu medyasının ölüm kalım savaşı verdiğini net bir şekilde ortaya koydu: “Anadolu medyası, idam sehpasında bekleyen bir mahkûm gibi, tasarruf tedbirlerinin kurbanı oluyor. Yerel basın kuruluşları birer birer kapanırken, gazeteciler işsiz kalıyor. Bu durum, sadece medyanın değil, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün de ölüm fermanıdır.”

TİGAD, önümüzdeki günlerde diğer siyasi parti genel başkanları ve hükümet yetkilileri ile de görüşmeler yaparak, basının tasarruf tedbirleri kapsamı dışına çıkarılması için mücadeleyi sürdürecek. Okan Geçgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda uzun süredir randevu beklediğini ve bu talebini ısrarla yinelediğini belirtti.

Geçgel, “Anadolu medyasının ve basın kuruluşlarının yok olma tehlikesine karşı acilen harekete geçilmelidir. Medyanın özgür ve bağımsız bir şekilde faaliyet gösterebilmesi, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün teminatıdır. Bu nedenle, tasarruf tedbirlerinin basın kuruluşlarına uygulanmaması hayati öneme sahiptir. TİGAD olarak, Anadolu medyasının sesi olmaya ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu medyası, tarihinin en zorlu sınavlarından birini verirken, toplumun ve devletin bu çığlığa kayıtsız kalmaması gerektiğini belirten TİGAD heyeti, yerel basının ayakta kalması için acil ve somut adımlar atılmasını bekliyor. Bu mücadele, sadece basının değil, Türkiye’nin demokratik geleceğinin de mücadelesidir.