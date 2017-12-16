Anadolu’nun tüm güzelliklerini üzerinde toplayan kumaşımız, pazen… En çok kıyafetlerde görüyoruz ama kullanım alanı oldukça geniş. Elbiseden yorgana, takıdan ev süslemesine kadar her yerde kullanıyor. İçi havlı, dışı perdahlı pamuktan dokunan yapısıyla, oldukça da sağlıklı

Anneannelerimizin ayaklı dikiş makinelerinde diktikleri elbiselerde, Yiğit Anadolu kadınının şalvarlarında, kimi zaman da mahalle aralarındaki manifaturacıların raflarında… Görür görmez tanırız onu. Pazen, tam da bizden…



Çok renkli ve çiçekli deseniyle Anadolu’dan günümüze ulaştı. Genç cumhuriyet için ayrı bir yeri vardı.



Zamanın çeyizlerinin de vazgeçilmeziydi. Pazenden yapılmayan şey yok gibiydi.



Kendine has yapısıyla pazenin yerini şimdilerde başka tür kumaşlar alsa da geleneklerden, doğallıktan ve sağlıktan vazgeçmeyenler için hala kullanımda.



Antalyalı kadınlar, üretim ekonomisine ivme kazandıracak pazeni hak ettiği yerde görmek istiyor.



Kadınlar Birliği yerli malı haftası kapsamında pazen defilesi düzenledi.



Yöresel ve modern tarzda pazenden dikilmiş kıyafetler, yerli üretim meyveler ve yerel müziklerle izleyenlerin beğenisine sunuldu.



HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN

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