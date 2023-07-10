Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmaları başladı! Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmıştı

Bolu'da hafta sonu etkisini gösteren şiddetli yağışların ardından Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışında heyelan meydana gelmişti.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu, yolun İstanbul istikameti toprak ve ağaç parçalarıyla kaplanmıştı.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor. Yağışın etkisini yitirdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

BAKAN URALOĞLU SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede meydana gelen heyelanın ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, otoyolda yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sabahın erken saatlerinde Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmalarının başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Karayolları ekipleri, ara vermeden heyelan sebebiyle biriken teressubatı temizleyip güzergahı ulaşıma elverişli hale getirecek.

Selden etkilenen diğer bölgelerde de teyakkuz halinde olunduğuna değinen Uraloğlu, ekiplerin, çalışmaları kesintisiz sürdürdüğünü ve en kısa sürede güzergahı ulaşıma açacaklarını kaydetti.