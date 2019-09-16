Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür, "Vatan Partisi olarak Anneler Direnişini desteklemeye ve bütün Türkiye’ye taşımaya sonuna kadar kararlıyız. Bütün milletimizi aynı kararlılıkla tavır almaya davet ediyoruz" dedi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarını geri almak için Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek açıklaması yaptı.

Oygür, şunları söyledi:

"Değerli yurttaşlarımız, değerli basın mensupları,

Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK’nın elinden çekip kurtarmak üzere annelerimizin Diyarbakır’da başlattığı soylu direniş bugün 14. gününe erişti. İki hafta önce, “10 yaşındaki evladım en son bu binadan içeri girdi, evladımı bu binadan bana geri vereceksiniz” diyerek Diyarbakır HDP il başkanlığı önüne dikilen Hacire Akar ana ve ertesi gün ona katılan Feyziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer isimli annelerimiz bu direnişin ateşini fitillediler. Bu sabah itibarıyla PKK’nın elindeki çocuklarını ve PKK’nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını, en doğru adresten - PKK’ya kadro temin eden HDP’den isteyen ailelerin sayısı 34 olmuştur.

Emperyalizmin uşağı bölücü terör örgütüne karşı verilen vatan savaşını en güçlü sesiyle, kayıtsız ve şartsız destekleyen Vatan Partisi, büyük yanlışın, yani 'çözüm sürecinin' henüz sonlanmadığı 2014 yılında, evlatlarını çalan PKK’ya karşı Diyarbakır Belediyesi önünde günlerce eylem yapan annelerimize, Öncü Kadın ve Kardeşlik Bürosu kadrolarıyla destek vermeye gitmişti. Bugün de cesur analarımızın yanına ilk koşan Vatan Partisi Öncü Kadın örgütümüz oldu. Ne mutlu! Öncü Kadın’ın ilk günden gidip kucakladığı direnişçi kadınlarımızın yanına şimdi, bütün Türkiye’den demokratik kitle örgütleri, sanatçılar, aydınlar gidiyor ve onlarla kucaklaşıyorlar. Devletimiz Bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle annelerimizin yanında...

Anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen 'teröre lanet' haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, Devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz. Hain terör örgütünün elinde tutsak olan gençlerimizi en kısa zamanda sağ ve salim geri istiyoruz; Türkiye’yi bölme programıyla kurulan PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin derhal kapatılmasını istiyoruz; güneydoğu sınırlarımızda terör örgütlerine ve onları besleyen ABD’ye karşı ülkemizin gerçek gücünün artık gösterilmesini istiyoruz.

Değerli yurttaşlarımız, Vatan Partisi’nin vatanımızı düze çıkaracak biricik çözüm olarak savunduğu Türkiye İttifakının nerede kurulduğuna dikkat edelim! Bakın, Türkiye İttifakı, kandırarak, kaçırarak bölücü terör örgütü PKK’ya kadro devşiren HDP’nin, önünde sonunda başına yıkılacak olan binasının merdivenlerinde kuruluyor! Burayı Hacire ana işaret etti; iki hafta içinde buranın Türkiye İttifakı için de en doğru adres olduğu ortaya çıkmıştır. Milletimizi birleştiren bu gelişme; açıkça HDP diyemeyerek “evlatlarını bir partiden değil, devletten istesinler” diyenlerin Hacire ana kadar Türkiye gerçekliğini göremediklerini, daha doğrusu görmek istemediklerini ortaya koymaktadır.

Annelerin doğrudan kendilerine yönelik eylemini 'bu işi Mecliste çözelim' yüzsüzlüğüyle cevaplayan PKK’nın partisi HDP ile açık ittifak içinde olan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi yöneticilerini uyarıyoruz. Amerika destekli iktidarınızı kurma hevesiyle yürüttüğünüz yanlış politikalar, tabanınızdaki iktidar muhalifliğini, devlete ve millete yabancılaşmaya, hatta düşmanca tavır almaya dönüştürme boyutuna ilerlemektedir. Bu yoldan dönün ve Partilerinizin örgütlerini, kadınlarını, gençlerini Diyarbakır eylemini yapan annelerimizle buluşturun.

Anneler Direnişiyle bölge halkının, yıllardır yaşanan teröre karşı duruşta en doğru mevzii belirlediklerini de ortaya koymaktadır. PKK ve PKK’ya kadro temin bürosu HDP korksunlar: Bu direniş büyümektedir ve teröre karşı kanıyla, canıyla mücadele eden Mehmetçiğimize, Türkiye’nin bölünmesine Kürt yurttaşlarımızın da izin vermeyeceğinin en güçlü mesajını göndermektedir.

PKK ve HDP korksun: sözde HDP milletvekili ile sözde KCK temsilcisinin, sözüm ona bağımsız Kürdistan kurulması yönünde arsızca sarf ettikleri 'savaş da olacak, çatışma da olacak' ve 'özgürlük mücadelesi vermiyorsan niye doğuruyorsun' sözlerinin bölge halkında hiçbir karşılığı yoktur! Son sözlerini söylüyorlar, boşa konuşuyorlar!

Vatan Partisi olarak Anneler Direnişini desteklemeye ve bütün Türkiye’ye taşımaya sonuna kadar kararlıyız. Bütün milletimizi aynı kararlılıkla tavır almaya davet ediyoruz."

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