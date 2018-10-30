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Anaokulunda yıkılma tehlikesi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir anaokulunun binasının duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

Anaokulunda yıkılma tehlikesi

Alınan bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tek katlı Zübeyde Hanım Anaokulu'nun binasının duvarlarında, personelin ve öğrencilerin bulunmadığı saatlerde geniş çatlaklar meydana geldi.

Okul idaresinin haber vermesi üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri tarafından yıkılma tehlikesi oluşan binanın elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesildi.

Polis, binanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okuldaki yıkılma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin başka bir okulda eğitimine devam edeceğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra AFAD ekipleri de binada inceleme yaptı.

Okul çalışanları, güvenlik şeridini geçerek binadaki eşyaları tek tek dışarı çıkardı.

Kamyonete yüklenen eşyalar Mirza Çalışkan Anaokulu'na götürüldü. Eğitime yarından itibaren bu okulda devam edileceği bildirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #anaokulu #yıkılma #samsun
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