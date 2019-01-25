Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi. Yüksek Mahkeme'nin Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Arslan, salt çoğunluğun bir fazlası olan 9 oyu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan 4 yıl daha bu görevde kalacak.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 10 Şubat'ta dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle 24 Ocak'ta toplandı.



Kanunlara göre mevcut başkanın görev süresi dolmadan iki ay önce yeni başkan için seçim yapılır. Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçilir. Yüksek Mahkeme'nin başkan dahil 16 üyesi bulunuyor.



Bu kapsamda 24 Ocak Çarşamba günü yapılan seçimde Kadir Özkaya, Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç yarıştı. Hiçbir aday yapılan 15 turluk seçimde salt çoğunluk olan 9 oyu alamadı.



Bu nedenle seçimler 25 Ocak Perşembe gününe sarktı. Seçimlerin ikinci günü Kadir Özkaya adaylıktan çekildiği için Zühtü Arslan ile Rıdvan Güleç yarıştı.



47 turda hiçbir aday 9 oy alamadı. 48'inci tura gelindiğinde ise Zühtü Arslan başkan olmak için gerekli 9 oyu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi'nin başına geçti. Diğer aday Güleç ise 5 oyda kaldı.



AYM üyeliğine yeni atanan Yıldız Seferinoğlu göreve başlama yeminini henüz etmediği için oy kullanmadı. Kadir Özkaya ise seçimden çekilmesine rağmen 1 oy aldı.



Sonuçlara göre Zühtü Arslan 2023 yılına kadar daha AYM'nin başkanı olacak.



Arslan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 10 Şubat 2015'te ise Mahkeme başkanlığına seçilmişti.





ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR



Prof. Dr. Zühtü Arslan 1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat ilinin Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.



İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan’ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.



TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde “1957-1960 döneminden” sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen “Türkiye’de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005” projesinde “Hükümet” bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı. 10 Şubat 2015 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi ile selefi Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekliye ayrılacağı 13 Mart 2015 tarihinden itibaren görev yapması beklenirken Haşim Kılıç'ın ani emeklilik kararı sonucu 10 Şubat 2015 tarihinde yeni görevine başladı.



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