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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık

AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.

İş yüküyle başa çıkılmasının sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmaması gerektiğini belirten Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #AYM #anayasa mahkemesi #Zühtü Arslan
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