Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğinde devir teslim: Hasan Tahsin Gökcan görevi İrfan Fidan'a devretti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliği makamında devir teslim gerçekleşti. Üyelik görev süresi 23 Mart 2026 tarihi itibarıyla sona eren ve 2019 yılından bu yana başkanvekilliği görevini üstlenen Hasan Tahsin Gökcan, makamını Genel Kurul seçimleriyle belirlenen İrfan Fidan'a bıraktı. Görev değişimi, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen resmi devir teslim ve veda töreniyle gerçekleştirildi.

BAŞKAN ÖZKAYA'DAN GÖKCAN'A TEŞEKKÜR

Törende ilk sözü alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan’ın kuruma sunduğu katkıların önemine değindi. Gökcan'ın tecrübesiyle insan haklarına, adalete ve hukuka doğrudan hizmet ettiğini belirten Özkaya, bu çalışmaların kurum hafızasında derin izler bıraktığını vurguladı. Özkaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Sayın Gökcan, ceza hukuku alanındaki birikimiyle yalnızca teorik düzlemde değil uygulamanın en zorlu sahalarında da iz bırakmış seçkin bir hukukçudur. Kaleme aldığı eserler ve ortaya koyduğu düşünsel çerçeve, ceza hukuku alanında çalışan pek çok hukukçu için yol gösterici olmuştur. Bugün kendisini uğurlarken biliyoruz ki geride bıraktığı eserler yalnızca üstlendiği görevler ya da yazdığı yazılarla sınırlı değildir. O, meslek hayatı boyunca hukukun vakarını, adaletin inceliğini ve yargı mensubuna yakışır sorumluluk bilincini temsil etmiştir.”

Başkan Özkaya, konuşmasının devamında görevi devralan yeni Başkanvekili İrfan Fidan’ın hukuki donanımına ve tecrübesine dikkat çekti. Fidan'ın mahkeme için son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Özkaya, “Göreve başladığı günden bu yana Sayın Fidan’ın engin birikiminden ve uygulama sahasında edindiği değerli tecrübelerinden istifade etme imkânı buluyor olmamız Mahkememiz için son derece önemli bir kazanım olmuştur. Bundan sonraki süreçte başkanvekili olarak icra edeceği görevinde kendisine başarılar diliyor; Mahkememize, yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kaydetti.

GÖKCAN: "ADALETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KUTSAL BİR GÖREVDİR"

Kürsüye gelerek veda konuşması yapan Hasan Tahsin Gökcan, adalet hizmetinin devletin kamusal faaliyetleri içindeki özel konumunu değerlendirdi. Görev süresi boyunca çalışma arkadaşlarıyla birlikte bu anayasal sorumluluğu layıkıyla yerine getirme gayretinde olduklarını aktaran Gökcan, adaletin önemini şu sözlerle anlattı:“Adaletin tesisi; ülkede huzurun, halkı bir arada tutmanın, birliğin ve bütünlüğün ön şartı gibidir. Bu nedenle adaletin gerçekleştirilmesi görevi hâkimlere verilen kutsal bir görevdir. Mahkememize verilen anayasal adalet görevi ise adalet hizmetinin tüm hukuk sistemi boyutuyla ve ülke düzeyinde teminiyle ilgilidir. Başladığım tarihten bugüne, birlikte çalıştığımız çok değerli başkan ve üyelerimizle bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Mahkememizin devlet kurumları içerisindeki saygın yerini koruması da bu üstün çabaların sayesindedir.”

Anayasa Mahkemesinin yoğun iş yüküne rağmen insan hakları standartlarını koruyan kararlar aldığını, bunun ardında ise mahkeme personelinin özenli ve özverili çalışmalarının bulunduğunu belirten Gökcan, veda konuşmasını şu şekilde tamamladı:“Başladığım tarihten bugüne, özenle ve özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımdan çok şey öğrendim. Adalet adına böylesi hassas hukuk insanlarıyla birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle Mahkemenin çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından devir teslim gerçekleşti. Hasan Tahsin Gökcan, başkanvekilliği görevini İrfan Fidan’a devretti. Yeni Başkanvekili İrfan Fidan, AYM'ye sağladığı katkılardan dolayı Gökcan’a teşekkürlerini sunarak kendisine yeni dönemde başarılar diledi.

On iki yıl süren AYM üyeliği boyunca gösterdiği çalışmalardan ötürü onur belgesi takdim edilen Gökcan, törenin tamamlanmasıyla birlikte Yargıtaydaki yeni görevine uğurlandı.