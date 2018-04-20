Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 24 Haziran seçimiyle ilgili sıkıntıları Aydınlık’a anlattı

Eski Adalet Bakanı ve Anayasa Profesörü Hikmet Sami Türk, ittifak yasasına göre, bir partinin ittifak kurduğu takdirde yüzde 10 barajını geçerek parlamentoya girmesinin mümkün olduğunu, ancak tek başına seçime girip yüzde 10’u geçemeyen partilerin parlamentoya giremeyerek hakkının yendiğini belirterek “Bu eşitlik ilkesine aykırı” dedi.



‘EŞİT DAVRANILMIYOR’



Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 24 Haziran seçimiyle ilgili sıkıntıları Aydınlık’a anlattı. AKP ve MHP’nin adına Cumhur İttifakı dedikleri bir ittifak kurduğunu söyleyen Türk, “Şimdi bu ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket edecekler. Ayrıca her partinin aldığı oy ayrı ayrı da hesaplanacak. Çıkacak milletvekili sayısının hesaplanması bakımından her birinin oyunun belirlenmesi gerekiyor. Böyle olunca da ittifak olarak bir partinin parlamentoya milletvekili götürebilmesi için de yüzde 10 barajını geçmesi gerekiyor. Eğer ittifakla girerse ki, MHP ittifakla giriyor, böyle bir durumda MHP barajı aşamazsa bile milletvekili çıkarabiliyor, çünkü ittifakın toplam puanı esas alınıyor. Ancak bir başka parti tek başına seçime girer ve baraj altında kalırsa vekil çıkaramayacak. Bu eşitlik ilkesine aykırı” diye konuştu.



‘İPTAL EDİLEBİLİR’



Bunun Devlet Bahçeli’ye bir iyilik olduğunun altını çizen Türk, “Bu eşitsizliğin görülerek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini” söyledi. Türk, seçime girme hakkına sahip olan partilere adaletli davranılması gerektiğinin altını çizdi. Seçimin erken değil, baskın seçim olduğunu da belirten Türk seçim kararını Cumhurbaşkanının açıklayamayacağını, bunun kararını ve tarihini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin verebileceğini kaydetti. Türk, “Meclis’e önerge verildi ama hala bir karar yok. Önce Anayasa Komisyonu’ndan karar çıkacak, ardından da Genel Kurul’da oylanıp karar geçecek, ondan sonra seçim olup olmayacağı anlaşılacak” dedi.



AKP ve MHP’nin mühürsüz oylar konusunda bir sıkıntı yaşamamak için önlemini aldığını da söyleyen Türk, şöyle devam etti: “Mühürsüz oy, Anayasa ihlali olmasına rağmen, YSK tarafından yeniden yorumlandı ve bu yolla geçerli sayıldı referandumda. Ardından bu konu hakkında da bir düzenleme geldi. Mühürsüz oylarla ilgili çıkarılan 7102 sayılı kanunun 9. Maddesinde bu belirtildi. Maddede, ‘Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerindeki leke, çizik bulunsa dahi, bunun özel işaret koymak için yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır’ ifadesi var. Bu ifade ile YSK’nın uygulaması meşrulaştırıldı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi CHP’nin bu konudaki iptal başvurusunu da iptal etmez diye düşünüyorum.”



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