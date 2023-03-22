Anayasa Mahkemesi HDP'nin talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada parti yetkililerinin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmanın 14 Mayıs'taki seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılması talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi HDP'nin talebini reddetti
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HDP, kapatma davasında 11 Nisan'a ertelenen sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasındaki bir tarihe bırakılması istemiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Partinin başvurusunu gündeme alan Anayasa Mahkemesi, talebi oy birliğiyle reddetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda "ceza davası" prosedürü izleniyor.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde, HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlanmış, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmişti.

Kaynak: TRT Haber

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