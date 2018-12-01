Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 2 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, mali denetimler kapsamında hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzenlemeyen 2 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Yüksek Mahkemenin bazı siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Gönül Birliği Yeşiller Partisi ile Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelemelerinde eksiklikler tespit eden Anayasa Mahkemesi, partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi.



Her iki partinin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde, mahkemeye hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir gider oluşturulması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak nitelendirilerek, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.



Kararlarda, söz konusu partilerin 2015 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı da kaydedildi.