Anayasa Mahkemesi'nden 10 siyasi partiyle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararını verdi. AYM'nin kararları, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anayasa Mahkemesi'nden 10 siyasi partiyle ilgili karar
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Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi partilerin mali denetimleri ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. AYM son olarak, 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlarını verdi.

Buna göre, Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti'nin 2020 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

AYM, Hak ve Adalet Partisinin siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ait bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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