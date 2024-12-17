Anayasa Mahkemesi'nden 10 siyasi partiyle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı partilerin 2020 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin mali denetimlerini tamamladı. AYM, 10 siyasi partinin 2020'ye ait kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anayasa Mahkemesi'nden 10 siyasi partiyle ilgili karar
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin 2020'ye ait kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti. Konuyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi, Kürdistan Komünist Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Halkın Kurtuluş Partisinin 2020 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin mali denetimlerini tamamladı.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin, belirtilen döneme ilişkin kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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